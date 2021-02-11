Еще один житель Воронежской области пострадал от падения сосульки

За неделю с различными травмами в медучреждения области обратились 3445 человек Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Еще один житель Воронежской области пострадал от падения обледенений: он обратился в больницу. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Всего за прошедшую неделю, с 4 по 10 февраля, с различными травмами в медучреждения области обратились 3445 человек. Из них 2318 – непосредственно в Воронеже.

Из-за гололеда пострадал 1531 житель региона. Большинству пациентов помогли амбулаторно, однако госпитализация понадобилась 155 обратившимся. Также за неделю зарегистрировано 12 случаев обморожений и пять переохлаждений.