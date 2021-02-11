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В Левобережном районе Воронежа два месяца сточные воды подтапливали целый квартал

Для окончательного решения проблемы необходимо проложить дополнительно 150 метров трубопровода
Олег ИВАНОВ
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Была проведена гидравлическая промывка системы водоотведения

Была проведена гидравлическая промывка системы водоотведения

Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Целый квартал частного сектора в Левобережном районе периодически подтапливало стоками. Это практически две сотни домов на улицах Героев Хасана, Волочаевского, Димитрова и переулке Путевой. Проблема возникла около двух месяцев назад. В начале февраля жители обратились в «РВК-Воронеж».

Оказалось, что выход стоков - следствие конструктивных нарушений при прокладке коллектора еще в 1970-х годах. Проблема обострилась из-за возросшей нагрузки на коллектор. Сточные воды начали проникать в подвальные помещения домов, их уровень в некоторых местах достигал 180 см.

- Мы столкнулись с особенностями рельефа местности и необходимостью прокладки дополнительного участка сети, чтобы подключить потребителей к недавно построенной канализационно-насосной станции. Ее мощности вполне хватит, чтобы справиться с поступающим объемом стоков, - рассказал начальник Цеха очистных сооружений канализации, станций и сетей «РВК-Воронеж» Александр Потапов.

Была проведена гидравлическая промывка системы водоотведения. Это позволило практически «высушить» до сих пор заполнявшиеся канализационные колодцы. В настоящее время сеть функционирует штатно.

Но помните, что 70% засоров на сетях связано с тем, что через хозяйственно-бытовую канализацию утилизируют продукты, наполнители для кошачьих туалетов, средства гигиены, в том числе, детские подгузники и ватные палочки. Этого делать нельзя.

Для окончательного решения проблемы в указанном квартале Левобережного района необходимо проложить дополнительно 150 метров трубопровода. Проектная стоимость работ оценивается в 15 млн рублей. Решается вопрос о корректировке инвестиционной программы «РВК-Воронеж» для включения в нее этого объекта.