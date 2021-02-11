На дороге под Воронежем в лобовом столкновении погиб водитель «семерки»

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В четверг, 1 февраля, около 7 часов утра в Подгоренском районе на трассе «Белгород-Павловск» столкнулись два ВАЗ-2107 и «Богдан-2111». По предварительным данным, 36-летний воронежец на «семерке», двигаясь в сторону пгт Подгоренский, допустил выезд на полосу встречного движения. В этот момент в обратном направлении на «Богдане» ехал 54-летний житель Подгоренского района.

В результате лобового столкновения воронежец от полученных ран погиб на месте ДТП.

В настоящее время сотрудники полиции по этому факту начали проверку для установления всех обстоятельств и причин произошедшего.