В центре Воронежа «девятка» врезалась в такси: пострадали двое

В ДТП получили травмы таксист и его пассажир. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 10 февраля, в 23.50 у дома № 28 на улице Кирова на перекрестке с улицей 20 лет Октября, регулируемом светофором, столкнулись «девятка» и машина такси - «Ниссан-Альмера».

У машин серьезных повреждений не заметно. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

18-летний водитель «Лады» ехал по улице Моисеева со стороны Бахметьева и поворачивал налево в направлении Кольцовской. 43-летний таксист двигался по улице 20 лет Октября. Он тоже поворачивал налево – в направлении улицы Кирова. Почему машины не разъехались, сейчас выясняют полицейские.

Последствия ДТП, к счастью оказались не очень серьезными. Таксист и его 27-летний пассажир получили легкие травмы, их отвезли в больницу, там оказали первую помощь и отпустили домой.

Всего 10 февраля в Воронежской области случилось 189 ДТП, из них 155 – в Воронеже, 27 – в районах и 7 – на федеральных трассах. В четырех авариях получили травмы пять человек. Инспекторы ГИБДД задержали пять пьяных водителей и еще 105 проезжавших на красный свет.