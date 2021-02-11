В прошлом году в Воронежской области нашли 283 преступника из 559 объявленных в розыск

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

По данным прокуратуры, в 2020 году в Воронежской области сотрудники полиции объявляли в розыск 559 преступников. 151 из них скрывался от суда, остальные – от предварительного расследования.

По итогам года обнаружить удалось 283 человека, по-прежнему в розыске числится 261 преступник. Основная часть из них преследуется законом в связи с кражами и мошенничеством (86 человек), 23 человека – за грабежи и разбойные нападения, 12 – за совершение убийства и 10 – за изнасилования.

В рамках надзора за проведением расследований территориальными отделами полиции прокуратура выявила 460 нарушений законодательства, для устранения которых своевременно приняла меры прокурорского реагирования.