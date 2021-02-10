Воронежский театр оперы и балета отметит 60-летие с солистами Мариинки и театра имени Станиславского и Немировича-Данченко

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 февраля Воронежский театр оперы и балета приглашает на юбилейный вечер в честь 60-летия. По такому случаю покажут оперу Чайковского «Евгений Онегин». Именно этим названием открылся в феврале 1961 года Музыкальный театр в Воронеже.

В юбилейном сезоне театр представит «Онегина» со звездным составом исполнителей. Главные партии в спектакле исполнят ведущие солисты оперной труппы - Анастасия Черноволос и Роман Дюдин. Партию Ленского приедет петь солист Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Владимир Дмитрук. Еще одна приглашенная оперная прима - солистка Мариинского театра Эвелина Агабалаева - выступит в партии Ольги.

- За дирижерским пультом в один вечер будут находиться три маэстро: в первом акте - дирижер МАМТ и театра «Московская оперетта» Ариф Дадашев, во втором акте - Данила Серганин, недавно принятый в штат воронежского театра, а в третьем - главный дирижер Воронежского театра оперы и балета Юрий Анисичкин, - сообщили в театре.

Также в программе юбилейного вечера выставка, посвященная истории театра, концерты живой музыки в театральном фойе перед спектаклем и в антрактах.