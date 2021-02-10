Житель Воронежской области возместит бюджету 900 тыс за срубленные старые дубы и ясени

Суд приговорил жителя Воронежской области к 1,5 годам условного срока за незаконную рубку ценных деревьев в особо крупном размере и возмещению ущерба.

В октябре 2020 года мужчина срубил в Александровском лесничестве три дуба, имеющих историческую ценность, а также 51 ясень, причинив природе и лесному хозяйству особо крупный ущерб, который оценили в сумму почти 900 тысяч рублей. Деревья лесоруб вывез и складировал у себя по месту жительства.

- Суд учел пенсионный возраст виновного, нахождение у него на иждивении троих несовершеннолетних детей, состояние здоровья супруги и назначил ему 1,5 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Суд взыскал в интересах управления лесного хозяйства Воронежской области 900 тыс рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного природе, - отметили в прокуратуре Воронежской области.