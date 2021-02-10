В суд передают дело 17-летнего жителя Воронежской области, задушившего 9-летнюю девочку

В суд передают дело 17-летнего жителя Бобровского района, убившего 9-летнюю девочку - заместитель прокурора области Алексей Киреев утвердил обвинительное заключение. Парня будут судить за попытку изнасилования несовершеннолетней в беспомощном состоянии и ее убийство с целью скрыть посягательства.

Напомним, резонансное преступление произошло в конце мая 2020 года в селе 2-е Никольское Бобровского района. Вернувшиеся с рыбалки родители не обнаружили 9-летнюю дочку. Ее искали сельчане, полицейские и волонтеры. Нашли раздетое тело в заброшенном доме. Правоохранители быстро вышли на след 16-летнего подростка, жившего по соседству. Он признался, что завлек девочку в заброшенное строение, где пытался вступить с ней в половую связь. Когда девочка стала оказывать сопротивление, он задушил ее и спрятал, чтобы позднее вынести в лес и закопать. Парень через некоторое время вернулся в дом и перепрятал тело девочки в сундук.

Как выяснили следователи в ходе расследования уголовного дела, в июне 2019 года обвиняемый совершил в отношении этой же девочки насильственные действия сексуального характера.

- После вручения копии обвинительного заключения обвиняемому, уголовное дело будет направлено в Бобровский районный суд. Несовершеннолетнему обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.