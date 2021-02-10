В Воронеже отравившихся газом троих детей обнаружила мать, вернувшаяся с работы

Сотрудники прокуратуры Левобережного района Воронежа взяли под контроль расследование причин отравления углекислым газом троих несовершеннолетних. Инцидент произошел в ночь с 8 на 9 февраля на улице Туполева. Детей обнаружила без сознания мать, вернувшаяся с работы в полночь. 43-летняя женщина ушла из дома около шести вечера, в квартире остались 11-летняя девочка и мальчики 9 и 17 лет. Когда она пришла домой, дети лежали на полу. Она вызвала «скорую», ребятам успели оказать помощь, сейчас их жизни ничего не угрожает.

- Сотрудники прокуратуры вместе со специалистами госжилинспекции проверят соблюдение жилищного законодательства при эксплуатации внутридомового газового оборудования, а также надлежащего технического состояния дымовых и вентиляционных каналов, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».