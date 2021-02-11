Воронежские школьники показали, какими они видят компьютерные вирусы

Фото предоставлено управой Ленинского района

В Воронеже прошли мероприятия, приуроченные к всемирному дню безопасного интернета, который отмечается во второй вторник февраля.

В Ленинском районе праздник прошел в формате познавательной интерактивной игры «Безопасный интернет» на платформе Zoom, модераторами которой выступили члены «Нового поколения».

В игровой форме ребята изучили и обсудили проблему безопасности при пользовании всемирной паутиной, а также ответили на вопросы викторины.

Финалом программы стал художественный конкурс среди участников на самый оригинальный портрет компьютерного вируса. Выставка работ прошла на странице социальной сети «ВКонтакте». Победителей определили методом народного голосования, в котором приняли участие более двухсот зрителей.