Воронежская область в 2025 году должна войти в первую двадцатку промышленных регионов России

Глава региона также сказал о необходимости стимулировать действующие предприятия к увеличению производства Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежская область в 2025 году должна войти в первую двадцатку регионов, наиболее развитых в промышленном отношении. Такую задачу поставил губернатор Александр Гусев в интервью изданию «Коммуна». Для этого необходимо нарастить объемы промышленного производства - более чем на 25%.

- Нужно расти в темпе не менее 10% в год с учетом инфляции. Развитые в промышленном отношении регионы таких темпов иметь не будут, поскольку находятся на высокой базе. 10% мы достигли по итогам не самого простого 2020 года. В целом за последние 10 лет у нас средний рост промышленности был около 7%. Предпосылки к увеличению темпа есть, - отметил губернатор.

С помощью таких институтов развития, как особая экономическая зона, индустриальный парк, территория опережающего социально-экономического развития, региональные власти планируют помогать собственникам вкладывать средства в расширение и обновление производства.

- Мы в 2021 году порядка 860 млн рублей вкладываем в инфраструктуру этих институтов, давая понять инвесторам: приходите и стройте производства, мы вас уже освободили от существенной части затрат, - подчеркнул Александр Гусев.

Глава региона также сказал о необходимости стимулировать действующие предприятия к увеличению производства: авиационный завод и группу «Мехзавод - КБХА». Сейчас идет работа с головными структурами этих предприятий, чтобы получить заказы и дозагрузить площадки.

- Еще важный момент: «Воронежсинтезкаучук», россошанские «Минудобрения» говорят об увеличении производства за счет расширения и выпуска новой продукции. Мы готовы им помогать по налоговым преференциям, обсуждать эти вопросы с их управляющими структурами. Есть такой красивый, на мой взгляд, термин, за которым - очень важное направление: доращивание предприятия. Мы должны стимулировать небольшие предприятия к росту. Им, конечно, важно помогать со сбытом, - прокомментировал Александр Гусев.

Еще один большой резерв - индустриализация сельского хозяйства. В 2020 году в Воронежской области, например, собрали рекордные 6 млн тонн зерна. Отличные результаты и по животноводству.

- Конечно, молоко можно вывозить цистернами с территории области, но лучше, если его будут вывозить в виде глубокого переработанного продукта и с более высокой добавленной стоимостью. Кстати, в прошлом году и здесь поставили для себя рекорд - 1 млн тонн молока. То же касается переработки зерна. Если мы будем из него извлекать белки, аминокислоты - это совершенно иной уровень технологий, другой продукт с другой стоимостью, - сказал губернатор.

Для решения поставленных задач несомненно нужны специалисты высокой квалификации, которые не будут трудиться за 20 тысяч рублей. Поэтому большинство создаваемых в рамках проекта индустриализации рабочих мест, как отметил глава региона, будут высокооплачиваемыми.