Нововоронежский гонщик задолжал на штрафах 32 тыс рублей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Нововоронеже сотрудникам ДПС попался злостный должник по штрафам за нарушение ПДД. 38-летнего мужчину на «Фольксваген Туарег» остановили для проверки документов. И тут в информационной базе ГИБДД высветилось, что водитель-то нарушитель еще тот - у него образовалась задолженность в 32 000 рублей по оплате штрафов.

Оказалось, основная масса нарушений, допущенных данным водителем, - превышение скорости. В отношении него составили 25 протоколов за уклонение от уплаты штрафов. А неуплата в установленный срок влечет увеличение штрафа в двукратном размере.