Участник «Голоса» споет воронежцам хиты из репертуара Магомаева и Хиля

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9 марта прекрасную половину Воронежа с женским днем поздравит Методие Бужор. Народная любовь к артисту пришла после проекта «Голос», где его наставником был Александр Градский. Уже после первых выпусков шоу его имя для зрителей стало синонимом идеального мужского вокала. Дальнейшей популярности Бужора способствовало участие в рейтинговых телепроектах «Достояние Республики» и «Две звезды».

Но значительно раньше талант артиста оценил Муслим Магомаев, мэтр охарактеризовал Методие Бужора как «певца, поющего сердцем». Судьбоносная встреча с великим артистом в 2007 году повлияла на решение молодого оперного певца, успешно выступавшего в постановках Михайловского театра в Санкт-Петербурге и Лейпцигской оперы, серьезно заняться эстрадной карьерой. И сегодня, благодаря незабываемому бархатному баритону Методие, любимые миллионами песни «Синяя вечность», «История любви», «Верни мне музыку», «Эти глаза напротив», и другие остаются не менее популярными, чем много лет назад.

Артист представит воронежцам праздничную программу «Отражение». Методие исполнит песни на итальянском, испанском, русском и молдавском языках. Прозвучат романтические шлягеры из репертуара Муслима Магомаева, Марио Ланца, Георга Отса, Эдуарда Хиля, Евгения Мартынова.

Начало в 19.00.