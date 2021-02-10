В 2020 году копить и инвестировать со Сбером начали 25 тысяч жителей Черноземья

В 2020 году 25 тыс. клиентов Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка оформили инвестиционно-накопительные продукты Сбер Управление Активами, «Сбербанк страхование жизни» и СберНПФ. Инвестировать в готовые решения от профессиональных управляющих, копить со страховой защитой и 100-процентной защитой капитала, формировать в комфортном режиме пенсионные накопления — всё это возможно с продуктами блока «Управление благосостоянием» Сбера.

Инвестиции

На фоне снижающихся ставок по вкладам жители России начали искать им альтернативы, что привело к буму на инвестиционном рынке. Число клиентов Сбера, оформивших в 2020 году инвестиционно-накопительные продукты блока «Управление благосостоянием» выросло на треть, а число массовых инвесторов — на 74%.

В инвестиционные инструменты Сбер Управление Активами: открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы), стратегии доверительного управления и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с готовой стратегией — вложились 14 тыс. клиентов Центрально-Чернозёмного банка, объем вложений составил 8,2 млрд рублей.

Это простые и доступные любому человеку инструменты, которые не требуют специальных знаний и имеют низкий порог входа (ПИФы — от 1 тыс. рублей, ИИС — от 10 тыс.). Суть этих продуктов в том, что ежедневным анализом фондовых рынков занимаются профессиональные финансисты, а операции с ценными бумагами проводятся в соответствие с определённой стратегией, которую выбирает клиент. Самый популярный у наших клиентов инвестиционный инструмент — ИИС с готовой стратегией «Накопительная». Она даёт возможность вложиться в облигации государства и крупнейших российских компаний.

Мария Дегтярь,

Директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

Накопительное страхование жизни

В ситуации нестабильности на фондовых рынках традиционно растёт интерес к продуктам, которые позволяют формировать финансовую подушку безопасности или накопить на долгосрочную цель. С этими задачами отлично справляется накопительное страхование жизни (НСЖ).Всего в 2020 году в «Сбербанк страхование жизни» было оформлено 116 тыс. договоров НСЖ. В Черноземье к этим программам подключились 9 тыс. клиентов.

Как правило, наши клиенты заключают договоры НСЖ на срок от трех лет. Важное преимущество НСЖ в том, что в течение всего срока договора жизнь и здоровье клиента застрахованы на всю сумму планируемых накоплений. При наступлении неблагоприятных событий компания произведёт страховую выплату или продолжит делать за клиента регулярные взносы. Интересно, что программы НСЖ чаще оформляют женщины – 60% от общего количества договоров. В среднем клиенты Центрально-Чернозёмного банка копят с помощью этого продукта около полумиллиона рублей.

Мария Дегтярь,

Директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

Индивидуальный пенсионный план

В 2020 году существенно вырос интерес клиентов и к самостоятельным долгосрочным накоплениям на пенсию — индивидуальному пенсионному плану (ИПП) от НПФ Сбербанка. ИПП позволяет сформировать пенсию желаемого размера за счёт самостоятельных взносов в комфортном режиме и инвестиционного дохода. В 2020 году в Сбере было заключено более 46 тыс. новых договоров — это вдвое больше, чем в 2019 году. В 2020 году ИПП оформили более тысячи жителей Черноземья.

ИПП доступен всем: минимальный первоначальный взнос составляет 2000 рублей, последующие — 1000 рублей. Первоначальный взнос в программу у жителей Черноземья — около 3500 рублей. Средства на ИПП никогда не уйдут в «минус», поскольку по закону его доходность не может быть отрицательной. А оформить негосударственную пенсию можно будет на 5 лет раньше государственной.

Мария Дегтярь,

Директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

По данным исследований «Сбербанк страхование жизни», в период пандемии коронавируса три четверти россиян задумались о необходимости иметь накопления, а 49% начали инвестировать или откладывать небольшие суммы. При этом 4% участников опроса заявили, что готовы пользоваться не только вкладами, но и другими альтернативными инструментами, а 13% — различными инвестиционными инструментами, как с помощью управляющих компаний, так и самостоятельно.

Инвестиционно-накопительными продуктами блока «Управление благосостоянием» Сбера в 2020 году воспользовались 710 тыс. уникальных клиентов — на 34% больше, чем годом ранее. По прогнозам, число клиентов в ближайшие годы продолжит расти.