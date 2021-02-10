Житель Воронежской области проломил собутыльнику череп

В Острогожске попойка закончилась трагедией. Родственники обнаружили тело 49-летнего мужчины, когда пришли его навестить.

Оперативники установили, что днем 4 февраля к мужчине пришел в гости 33-летний знакомый, они выпивали, потом, как водится, поскандалили. Гость избил хозяина и ушел. А потерпевший скончался у себя дома через несколько дней от полученных травм. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

33-летнего собутыльника, ранее судимого, задержали, он признался в избиении приятеля. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.