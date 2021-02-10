Воронежцев напугал проваливающийся пол в торговом центре

Мой и твой Воронеж

Воронежцев напугал проваливающийся пол на фудкорте третьего этажа торгового центра "Московский проспект" - фото горожане опубликовали в паблике "Мой и твой Воронеж". В комментариях одни переживали, что может произойти обрушение и пострадают люди, другие юморили, что "кто-то слишком много ест".

Администрация ТРЦ поспешила успокоить горожан. В пресс-службе объяснили, что вздутие плитки произошло из-за некачественного ремонта.

- В ночное время производились работы по частичной замене напольного покрытия в зоне фуд-корта ТРЦ. Исполнитель некачественно выполнил затирку швов плитки, в результате чего, а также вследствие использования службой клининга поломоечных машин, туда стали попадать мелкий мусор и влага. Это привело к вздутию и деформации плитки. На текущий момент проблема устранена и плитка переложена. Причин для беспокойства наших посетителей нет, - прокомментировали представители ТРЦ МП.