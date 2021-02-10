В Воронеже может появиться учебно-спортивно-научный федеральный центр

Александр Сысоев рассказал губернатору о планирующемся расширении вуза. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В среду, 10 февраля, губернатор Александр Гусев встретился с ректором Воронежского государственного института физической культуры Александром Сысоевым.

Александр Сысоев сообщил главе региона, что руководство вуза планирует увеличить количество студентов с 1500 до 4000 по четырем направлениям (сейчас их два). Связано это с организацией училища олимпийского резерва. Кроме того, в планах ВГИФК создание на базе института учебно-спортивно-научного федерального центра — так называемого вуза нового типа.

Александр Гусев поддержал эти планы.