Платоновский фестиваль могут разделить на две части

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля работает над программой XI фестиваля искусств. Из-за все еще действующих в регионе санэпидограничений по коронавирусу организаторы задумались над разделением фестиваля на две части: российскую программу предлагают провести в традиционные сроки, в июне, а международную - привезти в Воронеж в начале осени. Напомним, в 2020-м юбилейный Платоновфест пришлось провести в усеченном виде (только российскую программу) и в сентябре вместо июня - из-за высокой заболеваемости и жестких ограничений по ковиду.

Худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков от лица воронежского театрального сообщества обратился к губернатору с просьбой увеличить заполняемость театральных залов до 80% и разрешить открытие билетных касс.

Александр Гусев обещал, что по мере того, как в области будет улучшаться эпидобстановка, подобные решения будут принимать максимально оперативно.