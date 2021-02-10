В «зеркальную» дату в Воронежской области поженятся 104 пары

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 февраля 2021 года, эту дату любители символизма окрестили «зеркальной» (читается с конца также), в Воронежской области планируют пожениться 104 пары, из них 40 - в районах, 64 - в столице Черноземья, сообщили в региональном управлении ЗАГС. Во Дворце бракосочетаний Воронежа (пл.Ленина, 11) пройдет 17 регистраций, в отделе ЗАГС Коминтерновского района – 18, в Железнодорожном отделе ЗАГС – 15 регистраций, в Советском - 14.

Напомним, молодожены могут выбрать любую дату регистрации брака по истечении месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявления. Подать заявление на регистрацию брака во Дворце бракосочетаний как в торжественной, так и в неторжественной обстановке (со вторника по субботу) можно в офисном помещении отдела ЗАГС Центрального и Ленинского районов (ул. Куцыгина, 6), а можно через портал Госуслуг.