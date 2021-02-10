Абоненты Tele2 стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей

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Абоненты стали приобретать более дорогие модели смартфонов от 10 тысяч рублей с диагональю от 6 дюймов. Доля смартфонов среди всего оборудования достигла 76%, при этом прирост устройств с поддержкой 4G cоставил 10%.

Tele2 проанализировала абонентское оборудование, зарегистрированное в сети оператора в 2020 году. Доля смартфонов среди всех устройств составила по России 76%. Лидером по их количеству в сети остается Москва с показателем в 91%. Tele2 также отмечает долю смартфонов больше среднего показателя по России в регионах Байкала и Дальнего Востока – 77%. В Черноземье доля смартфонов в сети оператора составляет 70%.

Прирост доли смартфонов с поддержкой 4G в общей базе смартфонов в сети Tele2 за 2020 год составил около 10%. При этом в части регионов этот показатель выше среднего по России. Так, прирост на 11% зафиксирован на Волге, в регионах Сибири и Черноземья.

Лидирующие позиции в сети оператора занимают смартфоны марок Samsung – 24%, Honor – 18%, Xiaomi – 15% и Apple – 11%. По цене покупатели все чаще выбирают смартфоны стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей. В сети оператора прирост устройств этой ценовой категории составил 35%. Также растет популярность смартфонов с большим экраном. Год к году доля устройств с диагональю от 6 дюймов увеличилась на 19 п. п. до 36%.

В Черноземье рейтинг зарегистрированных в сети оператора устройств отличается незначительно. Смартфоны марки Samsung сохраняют лидирующие позиции с той же долей, моделями Honor пользуются немного чаще – 20%, устройствами Xiaomi – 15% и немного реже Apple – 9%. При выборе гаджетов большинство клиентов из Черноземья отдавали предпочтение аппаратам среднего ценового сегмента стоимостью от 10 до 20 тысяч рублей – за год прирост в этой категории составил 35%. Также популярнее стали устройства с диагональю экрана от 6 дюймов, их количество увеличилось на 19 п. п. до 35% в сети оператора.