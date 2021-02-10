Воронежец завоевал золото и серебро на всероссийских соревнованиях по бадминтону

Иван Апостолюк (крайний слева) в одиночном разряде уступил своему партнеру по паре. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежский бадминтонист Иван Апостолюк завоевал две медали на XXIII всероссийских юниорских и юношеских рейтинговых соревнованиях «Хрустальный волан». Они проходили в Центре бадминтона в Саратове, в них участвовали более 240 спортсменов из 18 регионов России.

Иван Апостолюк победил в мужском парном разряде с Никитой Зибровым из Саратовской области. В одиночном в возрастной категории до 15 лет воронежский спортсмен стал вторым, уступив своему напарнику.

- Рассчитывали еще и на первое место в «одиночке», но, видимо, не в этот раз, - рассказала главный тренер сборной Воронежской области по бадминтону Ирина Шамаева. - Иван равен с Никитой в подготовке и по функционалу, вполне одинаковые напарники, поэтому тут роль играет больше удача. Ваня - очень перспективный спортсмен, планы у нас большие – рассчитываем попасть в сборную на первенство России и достойно показать себя там.