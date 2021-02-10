Воронежца Дмитрия Саутина избрали первым вице-президентом Российской федерации прыжков в воду

Дмитрий Саутин. Фото: из архива «КП»

Легендарный воронежский спортсмен Дмитрий Саутин назначен первым вице-президентом Российской федерации прыжков в воду. Решение приняли на заседании президиума этой организации. Саутина с назначением поздравил губернатор Александр Гусев. Глава области сказал:

- Воронежская область гордится своим земляком. Не сомневаюсь, что новый этап вашей деятельности будет столь же успешным. Искренне вам этого желаю.

Напомним, Дмитрий Саутин недавно анонсировал появление в скором времени нового бассейна недалеко от остановки «Ильича» на левом берегу водохранилища. При благоприятном развитии событий уже в 2022 году возможно начало строительства. В бассейне собираются сделать водные дорожки длиной 33 метра и шириной 22 м. Там можно будет не только плавать и заниматься прыжками в воду, но и играть в водное поло. Предположительно, бассейн обойдется в 300 миллионов рублей.