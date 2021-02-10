Воронежский музей покажет коллекцию графики из фондов

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Художественный музей имени Крамского начинает проект «Открывая фонды», выставки которого познакомят воронежцев с коллекцией музея.

10 февраля стартует первая экспозиция цикла. Она представит графическое наследие художников-передвижников.

- Изначально основу творчества передвижников составляла живопись, а графика выполняла прикладную роль, но со временем обрела в их творчестве самостоятельное значение. Опираясь на натурные впечатления, передвижники по-новому использовали возможности графических техник и создали выразительные по своей правде образы, - отметили в «Крамском». - Музей обладает обширной и разнообразной графической коллекцией. Но длительное экспонирование графических листов невозможно по соображениям обеспечения сохранности. Временные выставки - лучший способ представить широкой публике произведения графики.

Выставка покажет широкий диапазон творчества известных живописцев-передвижников в непривычных ракурсах: от академического рисунка Ивана Крамского до жанровых акварелей Владимира Маковского и Клавдия Лебедева, от набросков Ильи Репина к знаменитой картине «Запорожцы» до проработанных пейзажей Андрея Шильдера.

Выставка продлится до 7 марта.