Для детей воронежских медиков, борющихся с коронавирусом, покажут бесплатное цирковое представление

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

14 февраля детей воронежских врачей, которые боролись и продолжают бороться с с коронавирусом, бесплатно пригласят в цирк. Им покажут представление в рамках благотворительной акции «Во имя бьющихся сердец», организованной Росгосцирком в поддержку медиков.

- Ситуация с коронавирусом в нашей области стабилизируется, что дает возможность ослабить эпидограничения. В регионе возобновили работу детские центры, аттракционы, цирки, фуд-корты. Люди постепенно возвращаются к привычной жизни. Как врач хочу отметить важность позитивных эмоций для поддержания здоровья. Научными исследованиями доказано, что радость, смех, хорошее настроение укрепляют иммунитет. Но при посещении культурных мероприятий продолжайте носить маску, соблюдать социальную дистанцию, обрабатывать руки, - отметила Саида Паламарчук, врач-методист Воронежский областной клинический центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Благотворительная акция пройдет еще в 19 городах России: Астрахани, Брянске, Волгограде, Екатеринбурге, Кемерово, Кирове, Костроме, Нижннм Тагиле, Новокузнецке, Новосибирске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Твери, Туле, Тюмени и Ярославле.