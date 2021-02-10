В Воронеже спасли троих детей после отравления угарным газом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже врачи спасли троих детей, отравившихся угарным газом. 9-летнего мальчика, 11 летнюю девочку и 17-летнего парня привезли в больницу без сознания в ночь с 8 на 9 февраля. Детей нашли в квартире на Туполева. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Следователи завели уголовное дело по по факту отравления троих несовершеннолетних угарным газом - по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

- Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливают причины, почему собственник квартиры и сотрудники управляющей компании, отвечающие за организацию работ по техобслуживанию и ремонту дымовых и вентиляционных каналов, не обеспечили безопасное использование газового оборудования, - отметил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа Матвей Сладких.