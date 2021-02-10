В райцентре Воронежской области мужчина поджег дом тещи

Вспыльчивого зятя быстро задержали. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

На днях в отдел МВД России по Калачеевскому району обратилась 57-летняя жительница пригорода Калача. Она заявила, что кто-то поджег ее крыльцо. Женщина рассказала, что в это время была дома вместе с дочерью. Они услышали стук в окно, заметили пламя и почувствовали запах гари. Выскочили на крыльцо и забросали огонь снегом.

Муж 57-летней женщины заявил, что видел недалеко от дома пьяного зятя. 33-летнего мужчину вскоре задержали. Он признался, что поджег крыльцо, чтобы навредить жене и ее родителям.

Оказалось, что мужчина, работающий вахтовым методом в Воронеже, приехал к себе на квартиру в Калач и обнаружил там жуткий, по его мнению, беспорядок. Жена в это время вместе с ребенком отдыхала у родителей. Мужчина выпил и отчитал супругу по телефону. Потом еще добавил внутрь горячительных напитков, позвонил приятелю и попросил отвезти его в пригород, заявив, что тестю нужно передать канистру с бензином. Приехав, обиженный муж вышел из машины. Плеснул бензином на крыльцо и поджег его. Однако все же постучал в дверь. Видимо, все-таки не хотел, чтобы родственники сгорели.

В отношении не в меру вспыльчивого мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».