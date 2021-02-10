За год у охотников-нарушителей изъяли 150 единиц огнестрельного оружия

В охотинспекции Воронежской области подели итоги 2020 года. Сотрудники отдела за этот период провели на территории закрепленных и общедоступных угодий, а также на территории природных заказников почти 7000 рейдов по контролю за соблюдением законодательства в области охоты.

На нарушителей составили 596 протоколов. В ходе проверок изъяли 478 орудия, в том числе 150 единиц огнестрельного оружия и 328 штук других орудий лова, таких как запрещенные к использованию петли, капканы, сети.

На виновных лиц наложили штрафов на общую сумму более 400 тысяч рублей. На рассмотрение в суд направили 220 административных материалов.

Как рассказали в охотинспекции, самым частым нарушение со стороны охотников становится охота без разрешения, нарушение границ охотугодий, провоз расчехленного или заряженного охотничьего огнестрельного оружия, неотметка в разрешении добытой дичи до начала ее транспортировки.

Другим распространенным нарушением является нелегальная добыча копытных животных.

- Браконьеры для достижения своих целей используют мощную авто и мототехнику, снегоходы, современные технические средства (тепловизоры, прицелы ночного видения, рации и даже квадракоптеры), - рассказали в департаменте экологии и природных ресурсов области. - К наиболее резонансным выявленным фактам браконьерской охоты можно отнести добычу лани, вышедшей из вольера, на территории Хохольского района и добычу пяти кабанов на территории Подгоренского района. Нарушители задержаны, возбуждены уголовные дела.

Охотинспекторы напомнили, что нарушителям грозят не только крупные штрафы, но и уголовная ответственность. Кроме того, они будут обязаны возместить ущерб, причиненный ими.

Например, за незаконную добычу самца лося – 240 тысяч, самки лося – 400 тысяч, самца благородного оленя – 210 тысяч, самки благородного оленя – 350 тысяч, самца косули – 120 тысяч, самки косули – 200 тысяч, самца кабана – 90 тысяч, самки кабана – 150 тысяч рублей.

По итогам прошлого года межрайонная природоохранная прокуратура предъявила исков о возмещении ущерба на общую сумму 802 тысячи рублей.