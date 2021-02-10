В райцентре Воронежской области автоледи врезалась в дерево

Обеим женщинам, попавшим в ДТП, потребовалась помощь врачей. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 9 февраля, в 13.00 в Острогожске на улице Карла Маркса случилось ДТП, в котором пострадали две женщины.

31-летняя жительница Воронежа, рулившая «Oпелем-Астра», не справилась с управлением и съехала в кювет, а потом врезалась в дерево. В результате она сама и ее 34-летняя пассажирка обратились за помощью в местную больницу. Обе женщины получили серьезные травмы.

Напомним, в тот же день на улице Минской автоледи, рулившая «Фольсквагеном-Поло» вылетела на «встречку» и протаранила автомобиль «Богдан-2110». Травмы получили ехавшая в немецкой иномарке 7-летняя девочка, а также мужчина и женщина, находившиеся в украинской машине.