В Воронеже назначили нового главу областного департамента цифрового развития

В правительстве Воронежской области одним вакантным местом стало меньше. Фото: из архива «КП»

В правительстве Воронежской области определились с преемником Дмитрия Проскурина на посту руководителя департамента цифрового развития. Напомним, пост оставался вакантным с 1 октября 2020 года, когда Дмитрий Константинович ушел на должность и.о. ректора Воронежского опорного университета. Которая в свою очередь стала свободной после ареста прежнего руководителя ВГТУ Сергея Колодяжного.

С 10 февраля главой департамента стал Денис Волков. Кстати, новый руководитель – выпускник ВГТУ. С 2006 года Волков был руководителем ООО «Интеллектуальные системы». Компания занимается созданием интеграционных инженерных решений и не раз работала по госконтрактам.