На воронежском предприятии сотрудница попала под погрузчик

Сотрудница одного из воронежских предприятий попала под вилочный погрузчик. Несчастный случай произошел 4 февраля. Гострудинспекция в Воронежской области приступила к расследованию инцидента, инспекторы выясеяют обстоятельства и причины произошедшего.

- При передвижении по складу готовой продукции лаборант химического анализа попала под вилочный погрузчик, предназначенный для погрузки в вагоны упакованного в мешки мела. Женщина получила травмы тяжелой степени тяжести, - сообщили в трудовой инспекции.

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