Коронавирус на утро 10 февраля: число умерших жителей Воронежской области перевалило за 2 тысячи

Маски, видимо, придется носить еще долго. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По-прежнему остается крайне тревожной «ковидная» статистика по Воронежской области. Об этом свидетельствуют свежие данные федерального и регионального оперативных штабов.

По двум показателям, напомним, сведения всегда совпадают. Это число зараженных и выздоровевших за сутки. В Воронежской области на утро 10 февраля сообщают об еще 362 заболевших. Это пятое место среди худших регионов России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области. Всего с начала эпидемии заразу подхватили уже 61 909 наших земляков.

В то же время немало и выздоровевших – 367. По этому показателю Воронежская область занимает восьмое место уже среди лучших регионов России. Всего коронавирус победили уже 55 657 человек.

По смертям расхождение в данных федерального и регионального штабов то большое, то маленькое. На этот раз второй вариант. По версии федералов, за сутки в Воронежской области умерли 22 человека, в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о 21 смерти (и уже 2016 жертвах «ковида» с начала эпидемии). В любом случае по самому страшному показателю наш регион на пятом месте среди худших в России. Впереди только Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ростовская области.

Напомним, в Воронежской области сейчас, по сути, действует одно ограничение – настоятельная рекомендация людям 65 лет и старше не выходить на улицу. Ну и, понятное дело, масочный режим в закрытых помещениях, в транспорте и на остановках. В остальном – школы и вузы вернулись на очный формат обучения, кафе, фудкорты и аттракционы открыты (пусть и с требованием только 50-процентной заполняемости).