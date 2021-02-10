В Воронеже автоледи устроила ДТП: пострадала ехавшая с ней 7-летняя девочка

Обе машины сильно помяты. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Во вторник, 9 февраля, в 17.20 у дома № 43А на улице Минской случилась авария, в которой пострадали три человека.

По данным полиции, 36-летняя жительница Воронежа, рулившая «Фольксвагеном-Поло», ехала со стороны Репного в направлении улицы Остужева. Она потеряла контроль над машиной. «Фольксваген» вынесло на встречную полосу, где он врезался в автомобиль «Богдан-2110».

34-летний воронежец, руливший «Богданом», получил травму колена. 33-летняя женщина, ехавшая с ним, сильно ударилась головой и сломала два ребра. Сильные ушибы грудной клетки получила ехавшая в «Фольксвагене» 7-летняя девочка. Всех троих увезли в больницу.

Всего 9 февраля в Воронежской области случилось 188 ДТП, из них 134 – в Воронеже, 38 – в районах, 16 – на федеральных трассах. В шести авариях получили травмы девять человек. Инспекторы ГИБДД остановили 12 пьяных водителей. Еще 66 заплатят штрафы за проезд на красный свет. 34 водителей накажут за то, что они не пропускали пешеходов.