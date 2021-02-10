Воронежский омбудсмен покидает свой пост

Владимир Нетесов, видимо. обсуждал с Татьяной Зражевской и ее скорый уход с поста омбудсмена. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

В Воронежской области в ближайшее время появится новый уполномоченный по правам человека. Занимающий этот пост с момента его появления в 2010 году Татьяна Зражевская не может занимать его больше двух пятилетних сроков. К тому же и возраст дает о себе знать – Татьяне Дмитриевне уже 72 года. Недавно она встретилась с председателем облдумы Владимиром Нетесовым. Очевидно, кроме текущих рутинных моментов, о которых сообщили на официальном сайте регионального парламента, беседа шла и о возможном преемнике.

Кандидатуру нового омбудсмена должен будет представить на утверждение областной думы губернатор. Причем Александру Гусеву нужно будет это сделать не позднее, чем за 45 дней до окончания полномочий Татьяны Зражевской. Кандидатуру также должны согласовать с главным омбудсменом России Татьяной Москальковой.

Одним из вероятных кандидатов на пост уполномоченного по правам человека называют нынешнюю главу регионального управления Министерства юстиции Аллу Стрелкову. 37-летняя чиновница, родившаяся в селе Лозовое Верхнемамонского района, пересекалась с Татьяной Зражевской по делу воронежского Центра защиты прав СМИ. Стрелкова представляла позицию властей, в какой-то момент посчитавших правозащитную организацию иностранным агентом. Татьяна Зражевская считала, что на это нет никаких оснований.

Новым омбудсменом Александр Гусев может выбрать нынешнего руководителя регионального управления Министерства юстиции Аллу Стрелкову. Фото: с портала правительства Воронежской области.

О каких-либо громких достижениях в правозащитной деятельности Аллы Стрелковой широким кругам общественности не известно. Сама чиновница возможное новое назначение не комментирует – она находится в отпуске.