Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже с утра образовались 8-балльные пробки

Сейчас ситуация немного улучшилась, но по многим улицам правого берега проехать все еще очень трудно
Артем ИЛЬИН
КомментироватьОставить комментарий
Непогода сильно ухудшила ситуацию на дорогах.

Непогода сильно ухудшила ситуацию на дорогах.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С утра среды, 10 февраля, воронежским водителям пришлось столкнуться с 8-балльными пробками. Напомним, почти целые сутки 9 февраля в городе буйствовала метель. Коммунальщики за прошедшую ночь вывезли рекордное за эту зиму количество снега, но немало его еще осталось на улицах города.

Прямая связь с непогодой тут или нет, но таких утренних пробок в Воронеже не было давненько. Сейчас, по данным сервиса Яндекса, ситуация немного улучшилась – до 7 баллов. Однако по Московскому проспекту, улице Плехановской, на Северном мосту машины продолжают двигаться с черепашьей скоростью - в среднем не больше 5 км/час.

Машины на многих улицах Воронежа вынуждены двигаться со скоростью не более 5 км/час.

Машины на многих улицах Воронежа вынуждены двигаться со скоростью не более 5 км/час.

Фото: Яндекс.Пробки

В мэрии предупредили водителей о том, что ехать нужно крайне осторожно – мелкие ДТП могут сильно ухудшить и без того непростую ситуацию на дорогах. Однако сервис Яндекс.Пробки показывает, что не все к этим увещеваниям прислушались – на карте обозначены по крайней мере восемь аварий.