В Воронеже с утра образовались 8-балльные пробки

Непогода сильно ухудшила ситуацию на дорогах. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С утра среды, 10 февраля, воронежским водителям пришлось столкнуться с 8-балльными пробками. Напомним, почти целые сутки 9 февраля в городе буйствовала метель. Коммунальщики за прошедшую ночь вывезли рекордное за эту зиму количество снега, но немало его еще осталось на улицах города.

Прямая связь с непогодой тут или нет, но таких утренних пробок в Воронеже не было давненько. Сейчас, по данным сервиса Яндекса, ситуация немного улучшилась – до 7 баллов. Однако по Московскому проспекту, улице Плехановской, на Северном мосту машины продолжают двигаться с черепашьей скоростью - в среднем не больше 5 км/час.

Машины на многих улицах Воронежа вынуждены двигаться со скоростью не более 5 км/час. Фото: Яндекс.Пробки

В мэрии предупредили водителей о том, что ехать нужно крайне осторожно – мелкие ДТП могут сильно ухудшить и без того непростую ситуацию на дорогах. Однако сервис Яндекс.Пробки показывает, что не все к этим увещеваниям прислушались – на карте обозначены по крайней мере восемь аварий.