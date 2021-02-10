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В Воронеже за ночь вывезли рекордное за эту зиму количество снега

После метели коммунальщики убрали почти 11 тысяч кубометров
Юрий КОЗЛОВ
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На уборке технику пришлось задействовать по максимуму.

На уборке технику пришлось задействовать по максимуму.

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Воронежские власти сообщили о том, что в ночь на среду, 10 февраля, коммунальные работники вывезли из областного центра рекордное за эту зиму количество снега – 10 961 кубометр. Всего за прошедшие сутки «белые мухи» покрыли землю на глубину 15 сантиметров.

До этого самой снежной выдалась ночь с 15 на 16 декабря 2020 года. Тогда пришлось убрать больше 9 тысяч кубометров. Были и еще две сильные метели. В ночь с 1 на 2 февраля c улиц убрали 8,7 тысяч кубометров снега, а в ночь с 13 на 14 января - чуть больше 8 тысяч.

Отдельные участки приходилось чистить вручную.

Отдельные участки приходилось чистить вручную.

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Также в мэрии отчитались, что на улицы Воронежа высыпали 2139 тонны песко-соляной смеси для предотвращения гололедицы.

Городские власти просят водителей быть крайне внимательными – даже самое мелкое ДТП отнимет время не только у них, но и у коммунальных работников, которые не смогут нормально очищать дорогу.

Напомним, метель продолжалась весь день и вечер 9 февраля. В городе образовались огромные пробки. В то же время в Воронежском гидрометцентре отмечают, что до абсолютного рекорда по осадкам было весьма далеко.

С утра 10-го снег прекратился, не обещают его и 11 февраля. А вот 12-го синоптики прогнозируют сильную оттепель – значит, придется мучиться с обледенелыми дорогами.