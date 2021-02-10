На воронежца оформили кредит почти на 1,2 млн рублей с помощью поддельного паспорта

Оказалось, что в копии паспорта, представленной банком, воронежец женат на другой женщине Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

9 февраля на сайте Центрального районного суда появились материалы удивительного дела, в котором воронежцу буквально пришлось возвращать свое «лицо».

По повестке из суда Игорь С. узнал, что задолжал банку более миллиона рублей. Договор, как оказалось, был заключен еще 28 августа 2018 года. Тогда якобы ему выдали более 1,17 млн рублей на покупку автомобиля. Соглашение было рассчитано на 60 месяцев по ставке - 22,9% в год. Мужчина, который ничего о кредите не знал, понятное дело, ничего и выплачивал.

Когда же воронежец увидел, паспорт, представленный в банк, то понял, что документ - поддельный. В него была вклеена даже не его фотография, а остальные данные совпадали лишь частично. Неудивительно, что он обратился в суд с встречным иском о «признании кредитного договора незаключенным».

Игорь представил оригинал паспорта и присутствовал в заседании 11 ноября 2020 года, так что у суда не осталось сомнений, что фотография заемщика в копии паспорта, представленной банку, не соответствует его личности.

Кроме того, оказалось, что в копии паспорта, представленной банком, воронежец женат на другой женщине. Вернее имя его реальной супруги не совпадает с тем, что было указано в этом «документе».

Нашлись и другие нестыковки: например, в дате и адресе регистрации по месту жительства или в сведениях о ранее выданных паспортах. Разночтения оказались и в других документах. Так, в оригинале водительского удостоверения указаны одни даты выдачи прав, в копии, представленной банком, - другие.

Стоит отметить, что параллельно банк обратился с иском и к Елене Х. Дело в том, что в обеспечение обязательств по кредитному договору был заключен договор залога транспортного средства. Вот только идентифицирующие признаки автомобиля, переданного в залог банку, также оказались неверными. Согласно данным ГИБДД, указанный автомобиль, с 24 мая 2016 года и по настоящее время, принадлежит Елене. Напомним, займ был якобы взят в 2018 году.

После анализа всех доказательств суд пришел к выводу, что кредитный договор заключен не был. Вернее, может и был, но точно без участия воронежца. А вот кто воспользовался паспортными данными Игоря, остается загадкой. Так что долг с горожанина сняли.

Удивительно, что оформление кредита, как отмечено в материалах суда, происходило «путем личного обращения». То есть заемщик приходил в банк. Его видели сотрудники. Доказательств того, что кредитный договор был заключен именно воронежцем, банк так и не представил.