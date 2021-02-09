В центре Воронежа временно закрыли бар из-за коронавирусных нарушений

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований в центре Воронежа временно закрыли бар Soho. О соответствующем постановлении сообщили 9 февраля на сайте Центрального районного суда.

«Приостановить деятельность» ИП Гусейнов З.Э. оглы придется после внеплановой проверки Роспотребнадзора. Когда инспекторы зашли в дом №36/38 по проспекту Революции, где располагается заведение, то выявили множество нарушений, связанных с угрозой распространения COVID-19.

- По мнению управления Роспотребнадзора по Воронежской области, ИП Гусейнов З.Э. оглы допустил нарушения действующего законодательства, за которые предусмотрена административная ответственность по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ, - отметили в суде.

Примечательно, что данный бар позиционировал себя как «кальянный» или «smoke bar» - об этом говорится в официальных группах заведения в социальных сетях. Еще в марте губернатор Александр Гусев ввел запрет на территории региона на курение кальянов в общественных местах.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Революции на 15 суток закрыли лаундж-бар Мoro. Специалисты Роспотребнадзора во время проверки обнаружили там также массу нарушений требований по профилактике коронавируса.