В бюджетном ветеринарном центре в Воронежской области комиссия по начислению премий премировала сама себя

Прокуратуру Петропавловского района заинтересовало, как в местной станции по борьбе с болезнями животных работает комиссия, определяющая размер ежегодного поощрения. По итогам 12 месяцев именно она назначает работникам премии.

Члены комиссии путем голосования должны были определять, кому положены дополнительные средства, а кому - нет. Удивительно ли, что они голосовали за самих себя?

- Кроме того, ветеринарный фельдшер, являясь супругой заведующего ветучастком, находилась в его непосредственном подчинении. О возникшем конфликте интересов работодатель также не уведомлялся в установленном порядке, - отметили в прокуратуре.

Руководителю БУ ВО «Петропавловская районная станция по борьбе с болезнями животных» вынесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.