У кафе в центре Воронежа жестоко избили мужчину, решившего заступиться за девушку

Скорую вызвали очевидцы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

6 февраля в приемное отделение воронежской БСМП привезли 33-летнего мужчину с переломом теменной кости. В тот день около 5.00 он вышел из кафе на улице Плехановская и заметил, что незнакомец обижает девушку. Воронежец решил за нее заступиться.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Но незнакомец оказался сильнее: руками, а потом ногами он избивал 33-летнего горожанина, пока тот не потерял сознание. Скорую медицинскую помощь вызвали очевидцы.

- Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев преступления. Подозреваемого установили и задержали в Ленинском районе. Им оказался 24-летний житель Бобровского района, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый парень находится в изоляторе. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.