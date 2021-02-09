За день с улиц Воронежа вывезли 1447 кубометров снега

Автомобилистов просят не парковать в ночное время машины на магистральных дорогах Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже 9 февраля продолжают бороться с обледенением дорог и тротуаров: для этого использовали уже более 2,2 тысячи тонн песко-соляной смеси. Из города за день вывезли 1447 кубометров снега. Однако массовый вывоз еще планируется ночью.

После того, как на Воронеж обрушилась мощная метель, город с утра сковали 8-балльные пробки, а местных жителей и вовсе попросили отказаться на время от личного транспорта.

Ранним утром перед снегопадом районные комбинаты благоустройства успели провести обработку усиленным составом песко-соляной смеси опасных участков на дорогах. В дневную смену на улицах работали более 200 коммунальных машин. Кроме того, в городе работает несколько десятков мобильных бригад. Общее количество работников - более 350 человек.

Автомобилистов просят не парковать в ночное время машины на магистральных дорогах, чтобы те не мешали вывозить снег. Также важно избегать резких торможений и маневров, держать дистанцию, ведь в такую погоду любое ДТП станет причиной пробок и будет серьезно мешать работе спецтехники.