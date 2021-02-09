Воронежец спрятал в автомобиле поддельные сигареты на 1,44 млн рублей

Неприметный автомобиль воронежец оставил на улице Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

45-летний воронежец купил около 9 тысяч пачек сигарет известных брендов. Вот только фирменным в данном случае было только название. А сама табачная продукция - подделкой. Впрочем, оценивался этот товар в сумму более 1,44 млн рублей.

Партию фальшивых сигарет горожанин хранил в своем автомобиле. Припарковал он его в Коминтерновском районе. Не известно, долго ли они там лежали, но вскоре на немаркированную табачную продукцию наткнулись сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России.

- Возбуждено уголовное дело по пункту «б», частью 6, статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.