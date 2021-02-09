В Воронеже на Петровской набережной могут разместить аквапарк и спа-центр

Фрагмент проекта обновления Петровской набережной. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

И.о. директора регионального Агентства по инвестициям Владимир Дорофеев рассказал о некоторых деталях проекта реконструкции Петровской набережной. Так, на этом общественном пространстве, пользующимся большой популярностью у горожан, могут появиться три центра: концертно-выставочный, для спа-процедур, фитнеса и детский спортивный, а также аквапарк, ресторан, кафе, спорт-бар, кофейня, пункт проката велосипедов, зоны стритфуда.

Общая площадь застройки сейчас, можно сказать, довольно дикого пространства составит 21 гектар. На реконструкцию планируют потратить 11,5 миллиардов рублей. Так что помощь инвесторов, которых активно приглашают к сотрудничеству, была бы как нельзя кстати.

По проекту, на Петровской набережной сначала планируют обновить пристань (в частности, зону причала «Москва 16» предлагается выполнить в виде двухуровневого деревянного навеса с фонтаном), сделать велодорожку (она будет расположена недалеко от автотрассы), спортивные, детские и смотровые площадки недалеко от воды. Всего будет благоустроена территория чуть более 11 гектаров. На пешеходных дорожках могут установить скамейки с высокими спинками, ограждение с подсветкой, а ныне зияющие пустотой элементы ограждения водохранилища заменят на новые. Коммуникации, скорее всего, перенесут под землю. Также проведут озеленение территории.

Таким собираются сделать причал «Москва 16» Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Затем на участке от Адмиралтейской площади до ВОГРЭСовского моста, где сейчас располагаются дикие пляжи, начнут подготовительные работы для размещения спортивных сооружений, объектов общественного питания и торговли, офисных зданий, гостиниц, а также событийных площадок.

Схема проекта. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Напомним, совсем недавно и.о. вице-мэра Юрий Бавыкин заявил, что к концу весны 2021 года по контракту планируется завершение работ по проектированию и прохождению экспертизы реконструкции, чтобы уже летом начать работы. Благоустройство Петровской набережной планируют завершить в 2023-2025 годах.