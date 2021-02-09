В Воронеже показали на фото занесенный снегом аэропорт

Так выглядел аэропорт сегодня Фото: предоставлено международным аэропортом Воронеж.

9 февраля на Воронеж обрушилась мощная метель, город с утра сковали 8-балльные пробки, а местных жителей и вовсе попросили отказаться на время от личного транспорта. Тем временем пресс-служба международного аэропорта Воронеж имени Петра I показала, насколько замело воздушную гавань.

Замело буквально все Фото: предоставлено международным аэропортом Воронеж.

- Вот такой у нас выдался профессиональный праздник (9 февраля отмечают День гражданской авиации - от ред.). Благодаря погоде, мы встречаем его ударным трудом. Метель превратила перрон в сплошное белое облако. Но аэропорт работает в штатном режиме. Все рейсы отправлены по расписанию. Единственная задержка - Краснодар, - отметили в аэропорту.

Речь идет о рейсе авиакомпании «Азимут»: самолет позже вылетел из Краснодара, поэтому приземлился в Воронеже не в 15:55, а в 17:25. Соответственно отодвинулось и время вылета обратно.