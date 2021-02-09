Директор воронежской фирмы несколько месяцев получал пособия по безработице

Директор и учредитель одной из воронежских коммерческих организаций подал документы в Центр занятости населения для постановки на учет в качестве безработного. При это он «забыл» указать, что руководит организацией. В итоге с апреля по июль 2020 года мужчина получал социальные выплаты.

- Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. Кроме того, выявлены нарушения в деятельности ОЗН «Коминтерновский» при уведомлении граждан о снятии с учета в качестве безработного, обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения и другие, - подчеркнули в прокуратуре.

Внесено представление директору Центра занятости населения об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности.