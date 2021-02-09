В Воронеже «Выбор» займется планировкой квартала в микрорайоне Подгорное

9 февраля на сайте мэрии Воронежа опубликовали постановление о подготовке документации по планировке территории, ограниченной улицами Дмитрия Горина и Академика Королева. Планировкой займется специализированный застройщик «Выбор». В документации говорится, что ориентировочная площадь участка 78 га.

После подготовки документации по планировке территории, застройщик традиционно представит ее в управление главного архитектора администрации Воронежа для проверки на соответствие утвержденному заданию.

Воронежцы со дня официального опубликования этого постановления до дня проведения общественных обсуждений слушаний, кстати, также могут представить в управление главного архитектора (г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45) предложения по планировке территории.

В то же время 8 февраля Ленинский районный суд оштрафовал структуру компании «Выбор» - ООО «Выбор-Север» - за снос капитального строения в границах выявленного объекта культурного (археологического) наследия.