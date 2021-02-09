В воронежском управлении Следственного комитета заинтересовались несчастным случаем на производстве в Боброве

Сотрудники Следственного комитета, кроме несчастного случая в Боброве, выясняют и обстоятельства смерти рабочего на воронежском шинном заводе. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета сообщили о стартовавшей в их ведомстве проверке по факту несчастного случая на зерноперерабатывающем предприятии АО «Геркулес» в Боброве. Ранее специалисты воронежской гострудинспекции сообщали о том, что 57-летний рабочий получил тяжелые травмы, споткнувшись о мешки.

Работники СК рассказали новые подробности этого ЧП. Оказалось, что мужчина упал, когда выполнял работу грузчика. При этом сотрудники СК сообщили, что он летел с двухметровой высоты. Если сопоставить это с информацией трудовых инспекторов, то получается, что мужчина грузил некую продукцию, и, споткнувшись о мешки, полетел вниз.

- Наши работники опрашивают сотрудников предприятия, изучают служебную документацию. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, - рассказал и.о. руководителя Бобровского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Ушаков.

Напомним, в последнее время стало известно еще о четырех несчастных случаях на производстве.

Три из них закончились травмами работников. Причем в двух случаях они были тяжелыми. В начале февраля на ООО «Спецмонтаж-3» рабочий получил тяжелые травмы, сорвавшись с двухметровой высоты. Мужчина оступился, передвигая по площадке кассеты для хранения железобетонных плит. А 11 декабря 2020 года кладовщик ООО «Офисмаг» попытался достать товар, лежавший на высоте около двух метров, без лестницы. Он потерял равновесие и упал на ручку стоявшей рядом гидравлической тележки.

17 декабря 2020 года на комбинате благоустройства Коминтерновского района во время ремонта КамАЗа водитель погрузчика получил рвано-ушибленную рану, квалифицированную как легкая степень вреда здоровью. Проверка трудинспекции показала, что работодатель нарушил порядок расследования ЧП.

Самое страшное ЧП случилось 1 февраля в производственном помещении воронежского шинного завода на улице Ростовской. Там получил смертельные травмы 41-летний рабочий, проверявший оборудование. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии. После ее окончания они решат, нужно ли возбуждать уголовное дело.