Акробаты Воронежской области заняли первое место на первенстве ЦФО

Соревновались более 300 спортсменов из семи регионов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Со 2 по 7 февраля в Ярославле прошли первенство и чемпионат Центрального федерального округа по спортивной акробатике. Соревновались более 300 спортсменов из семи регионов.

- Впервые за последние годы сборная команда Воронежской области, полностью сформированная из спортсменов МБУ СШОР № 2, смогла подняться на первую ступень пьедестала чемпионата ЦФО, обыграв команды Тверской и Ярославской области, - сообщили в мэрии Воронежа.

Все спортсмены из нашего региона вернулись домой с медалями и завоевали право участвовать в первенствах и чемпионатах России 2021 года.