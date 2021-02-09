Маршрутка № 113 будет ездить через воронежскую поликлинику в Шилово

Власти Воронежа сообщили об изменении пути следования автобусного маршрута № 113. Автобус ходит от остановки мкр. Шилово до центра города. Конечная – ж/д вокзал «Воронеж-1». С 12 февраля егомаршрут увеличится из-за заезда к корпусу поликлиники № 7. Об этом сообщили в мэрии 9 февраля.

Там уточнили, что изменения согласованы профильной комиссией и проводятся «в целях улучшения транспортного обслуживания».

Из Шилово автобусы будут ходить от остановки «Магазин» по улицам – Теплоэнергетиков, Острогожской (разворот в районе дома № 166Е по улице Острогожской), Ключникова, Острогожской (разворот в районе дома № 170/12 по улице Острогожской), Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, 20-летия Октября, Кольцовской до остановки «ж/д вокзал «Воронеж-1».

В обратном направлении – по улицам Кольцовской, 20-летия Октября, Краснознаменной, Острогожской, Ключникова, Острогожской, Теплоэнергетиков до остановки «Магазин» (площадка для разворота автобусов).