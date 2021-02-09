В Воронеже чиновники пояснили, почему добровольная вакцинация для медиков становится обязательной

Вакцинация для медиков стала поводом для дискуссии в соцсетях. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили уведомление за подписью главврача Воронежской станции скорой медицинской помощи Сергея Рожкова. С комментарием: «Воронежских медиков добровольно-принудительно вакцинируют от коронавируса. Несогласных могут отстранить от работы».

В уведомлении, действительно, есть указание начальнику отдела кадров не принимать на работу медиков и водителей без данных о «наличии иммунизации против коронавирусной инфекции». А заместителю главного врача поручено отстранить от работы медицинских работников и шоферов скорой при отказе от вакцинирования. И допускать их снова только после письменного подтверждения факта получения прививки.

В соцсетях развернулась оживленная дискуссия по поводу этого документа. Доводы одних можно свести к тому, что медики не должны подвергать риску пациентов, поэтому обязаны прививаться, иначе им лучше сменить работу. Другие либо иррационально не доверяют вакцине, либо считают, что она не прошла должного количества испытаний, либо недоумевают, как быть людям, у которых есть к ней противопоказания.

Мы попросили прокомментировать этот документ специалистов регионального департамента здравоохранения. Ответ получился очень развернутым:

- Медицинский работник не должен становиться источником инфекции для пациента, поэтому обязан выполнять требования законодательства. Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» регулирует вопросы иммунизации населения из групп риска, к которым, в т.ч., относятся работники здравоохранения.

Эффективность и безопасность прививок доказана историей человечества с 18 века, когда была изобретена первая вакцина от натуральной оспы. Эта вакцина спасла миллионы жизней и позволила ликвидировать это опасное заболевание. Важно отметить, что, если прекратить иммунизацию населения от оспы, инфекция может вернуться. Особенно важна вакцинация в сфере здравоохранения, чтобы не допустить инфицирования медицинских работников и заражения пациентов.

Вакцинация проводится на добровольной основе, то есть человек может написать добровольный отказ. При этом в Федеральном законе от 17.09.1998 N 157-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» уточняется, что отсутствие прививок может повлечь некоторые ограничения при исполнении человеком должностных обязанностей. Ему может быть отказано в устройстве на работу в образовательное или медицинское учреждение при угрозе эпидемии, а также он может быть отстранен от работы, если она связана с рисками инфицирования и заражения других людей. Аналогичные требования предъявляются не только к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, но и против других опасных инфекционных заболеваний. Например, медработники иммунизируются от кори, краснухи, паротита, гриппа, гепатита В, столбняка и др., по поводу вакцинации от которых возражений не возникает.

В декабре 2020 г. Минздрав России добавил вакцинацию от COVID-19 в Календарь профилактических прививок. Он включает иммунизацию против широко распространенных опасных инфекций. Прививочный календарь предусматривает два вида вакцинации: профилактическую и по эпидемическим показаниям. А, как известно, во всем мире продолжается пандемия COVID-19.

В Календаре определены следующие уровни групп риска, нуждающихся в вакцинации в первую очередь:

первый уровень — медицинские работники, педагоги, соцработники, сотрудники МФЦ и люди, имеющие хронические заболевания;

второй — работники транспортных организаций и энергетики, сотрудники правоохранительных органов, пограничники, военнослужащие, волонтеры, работники сферы услуг и люди, работающие вахтовым методом;

третий — госслужащие, студенты колледжей и вузов старше 18 лет и призывники.

Надо учесть, что для профилактики COVID-19 используются надежные безопасные сертифицированные вакцины. Главное преимущество внесения вакцинации от конкретной инфекции в Календарь — это гарантия государства на бесплатную прививку. Расходы берет на себя система обязательного медицинского страхования. Чтобы получить вакцину, гражданину достаточно предъявить в прививочном пункте паспорт, полис ОМС или СНИЛС.