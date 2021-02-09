Сотрудник заповедника в Воронежской области погиб, перевернувшись на снегоходе

8 февраля на озере Сосновое в Воронежской области погиб сотрудник Хоперского государственного заповедника. Мужчина перевернулся на снегоходе. По предварительным данным, он возвращался с одного из объектов, но не доехал. Работника обнаружили недалеко от берега без признаков жизни.

Гострудинспекция в Воронежской области совместно с сотрудниками полиции приступила к расследованию несчастного случая.

- Сформирована комиссия по расследованию данного несчастного случая под председательством представителя государственной инспекции труда. В ходе расследования будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в ведомстве.